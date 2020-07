Lautaro Barcellona, l'affare può arenarsi grazie ad Aubameyang

I dirigenti del Barcellona non smettono di vagliare profili per l'attacco da affiancare (e un domani rimpiazzare) a Luis Suarez. Da tempo non si fa altro che accostare ai catalani Lautaro Martinez, di proprietà dell'Inter e molto amico di Leo Messi.

Il Toro nel proprio contratto con i nerazzurri ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro che però è scaduta lo scorso 7 luglio. E' così dunque che ripiomba all'interno della scena il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, sondato anche dall'Inter ma che adesso spinge per trasferirsi al Barcellona.

Il gabonese infatti, che ha un contratto in scadenza con l'Arsenal nel 2021, vorrebbe evitare di prolungare con i Gunners in modo tale da facilitare il proprio passaggio in blaugrana. Lo riferisce Mundo Deportivo.