Lautaro Barcellona, l'affare dipende dalla...Juventus: il motivo

Lautaro Martinez sembrerebbe essere sempre nel mirino del Barcellona. Il calciatore argentino sarebbe in cima alla wishlist di Bartomeu, ma stando a quanto riferito dalla stampa catalana ci sarebbe anche un altro top player della Serie A sul taccuino del patron blaugrana. Il Barça di recente ha sondato il trasferimento di Pjanic sotto i riflettori del Camp Nou, con il tira e molla con la Juventus che sembrerebbe appena cominciato.



Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport la cessione di Lautaro dipenderebbe specialmente dai bianconeri: Paratici sonda il terreno per Arthur cercando di addolcire l'accordo inserendo Pjanic nella trattativa oltre al cartellino di De Sciglio per arrivare a Semedo. In questo caso si tratterebbe di una mossa molto astuta adottata dalla dirigenza catalana, che con due addii otterrebbe i soldi utili per arrivare a "El Toro"( al momento irraggiungibile data la non possibilità di pagare la clausola).



Zhang e Marotta non fanno sconti, per questo motivo si cerca di accontentare le richieste da parte del club targato Suning per ottenere il via libera sull'affare principale che tuttora tiene banco in Catalogna e nelle parti di Viale della Liberazione. L'operazione Lautaro quindi avrebbe un legame con la Juventus, decisivo in questo caso per gli azulgrana il prossimo passo di Agnelli & Co.. Il pressing persiste e gli eterni rivali lavorano su altri fronti, che potrebbero rivelarsi cruciali in vista del prossimo mercato.