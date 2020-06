Lautaro Barcellona, in Spagna sicuri: l'Inter dovrà evitare una svalutazione

Lautaro Martinez continua ad essere sempre in orbita Barça: il centravanti argentino ha deluso nella gara di ieri contro il Napoli con la stampa iberica che rilancia sulla fattibilità dell'operazione. A commentare l'ipotetico approdo del "Toro" in Catalogna è Francesc Aguilar. Il cronista spagnolo sottolinea come l'Inter debba prendere al più presto una decisione per evitare che il prezzo del cartellino possa abbassarsi, col calciatore che nonostante la prestazione insufficiente in Coppa Italia cercherà di onorare la maglia prima di arrivare alla corte di Setien.



Ecco quanto affermato dal giornalista di Mundo Deportivo attraverso il suo account Twitter:“Lautaro ha promesso al suo allenatore Conte che avrebbe giocato al massimo le sue restanti partite dell’Inter prima di andare al Barça (è il suo piano) ma, per il momento, non ha ricominciato al meglio la sua eccellente stagione. L’Inter deve decidere presto il suo trasferimento per evitare svalutazioni“.