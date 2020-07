Lautaro Barcellona, in Spagna: "L'Inter ha individuato il sostituto"

Il Barcellona non accenna ad allentare il pressing su Lautaro Martinez. Il n°10 interista resta la prima scelta per rimpiazzare un domani Luis Suarez, questa sembra ormai sotto gli occhi di tutti.

Beppe Marotta dal canto suo ha a più riprese ribadito che il ragazzo con ogni probabilità non si muoverà da Milano. Secondo la redazione di Sport però, in Via della Liberazione avrebbe addirittura già individuato l'erede del Toro.

Si tratta di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City con una valutazione di mercato vicina ai 60 milioni di euro. L'ipotesi Edinson Cavani dunque, in orbita Inter sembra destinata pian piano a naufragare.