Lautaro Barcellona, il Presidente del Racing spiega quanto c'è di vero

Cedere Lautaro Martinez all'Inter è stato probabilmente l'affare più fragoroso della propria gestione al Racing Avellaneda. Victor Blanco adesso, n°1 del club argentino, rivendica il tutto spiegando anche i motivi che lo hanno spinto a privarsi del classe '97.

Ai microfoni della redazione de El Intransigente infatti, pur di mantenere il diritto di incassare il 10% dell'importo di un'ipotetica cessione di Lautaro, Blanco ha detto che avrebbe rinunciato a 2.5 milioni di euro.

Dunque, oggi che El Toro vale i 111 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel proprio contratto, non si può far altro che ammettere che l'intuizione del Presidente del Racing si è rivelata vincente. Infine, Blanco in persona avrebbe confermato che le voci relative agli interessamenti di Real Madrid e Barcellona per il giocatore corrisponderebbero alla verità.