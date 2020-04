Lautaro Barcellona, il colpo sarà finanziato da una cessione importante

Nonostante la volontà nerazzurra di trattenere l’argentino, il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe essere al Barcellona. Il club blaugrana sarebbe pronto a tentarne l’assalto durante la sessione di mercato estiva. L’argentino ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l’estero. L’intenzione sarebbe quella di inserire nella trattativa diverse contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino; ma la dirigenza nerazzurra non sembrerebbe disposta a concedere sconti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il colpo Lautaro Martinez dovrebbe essere finanziato dalla cessione di Philippe Coutinho. Il brasiliano, ceduto la scorsa estate in prestito al Bayern Monaco, non verrà riscattato dal club bavarese. Come rivelato dal quotidiano iberico, il trequartista sarebbe vicinissimo al trasferimento al Chelsea. I blues avrebbero già avviato i primi contatti sia con l’entourage del giocatore che con il club catalano e sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale. Il Barcellona, che lo ha acquistato due anni fa per 160 milioni di euro, potrebbe accontentarsi per 90 milioni di euro. I soldi ricavati dall’eventuale cessione del brasiliano dovrebbero subito reinvestiti per l’acquisto di Lautaro Martinez.