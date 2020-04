Lautaro Barcellona, i catalani studiano il possibile piano B: i dettagli

Lautaro Martinez piace tantissimo al Barcellona e questo certamente non è più un mistero. L'attaccante argentino è giudicato l'erede ideale di Luis Suarez, ma considerando che per lui adesso sembrerebbe essersi inserita qualche altra big europea come il Manchester City, i blaugrana starebbero guardandosi intorno.

E' così che entra in scena il nome di Alexander Isak, attaccante classe 1999 attualmente in forza alla Real Sociedad. Lo svedese ovviamente non gode della stessa stima di cui gode Lautaro, ma qualora il Barça non dovesse proprio riuscire a strappare El Toro all'Inter, quella di Isak sarebbe un'opzione altrettanto gradita dagli spagnoli.

Chiaramente sono tutti discorsi prematuri ma che la prossima estate potrebbero tornare a fare rumore. A riferirlo è stata l'emittente radiofonica catalana Ser Catalunya.