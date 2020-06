Lautaro Barcellona, i catalani possono farcela cedendo Fati allo United

L'offensiva del Barcellona per accaparrarsi definitivamente Lautaro Martinez sta iniziando a prendere forma. I catalani infatti, secondo quanto riferisce il The Times, sarebbero pronti a cedere Ansu Fati al Manchester United per fare cassa e reinvestire sul Toro.

Secondo il tabloid inglese i Red Devils sarebbero pronti ad un'offerta pari a 150 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore ai 170 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto dell'Under 21 iberico.

Cedendo Ansu Fati dunque, il club catalano reperirebbe il denaro necessario per esercitare a sua volta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto del n°10 nerazzurro. Uno scenario che qualora dovesse verificarsi davvero avrebbe quasi del surreale.