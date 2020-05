Lautaro Barcellona, i catalani "non possono permetterselo": il motivo

Continua imperterrito il forcing del Barcellona per arrivare ad ingaggiare Lautaro Martinez. Il 10 interista gode della massima stima dell'amico e connazionale Leo Messi, il quale lo accoglierebbe molto volentieri in blaugrana.

Inoltre, stando a quanto riferito da Sportmediaset durante il proprio tg, El Toro avrebbe già detto di sì ad una proposta di contratto da 10 milioni di euro netti a stagione. A bloccare l'affare però, è (ovviamente) il costo relativo al cartellino del giocatore.

Lautaro infatti all'interno del proprio contratto ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, ma per via di alcune problematiche legate alla condizione economico-politica del Barcellona, il club blaugrana non potrebbe sborsare più di 40-50 milioni di euro in contanti. A quelle cifre, l'Inter non si siederebbe nemmeno intorno ad un tavolo per trattare.