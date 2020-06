Lautaro Barcellona, i catalani non possono pagare la clausola rescissoria

La strada per arrivare a Lautaro Martinez per il Barcellona si fa sempre più in salita. L'attaccante argentino all'interno del proprio contratto che lo lega all'Inter ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro esercitabile entro e non oltre la prima metà di luglio.

Nelle ultime ore, specialmente in Spagna, si è parlato di un'offerta dei catalani pari a 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo (quest'ultimo verrebbe valutato così ben 41 milioni di euro).

Una mossa dunque che non lascia dubbi: il Barcellona non può permettersi di versare tutti i 111 milioni di euro della clausola rescissoria in un'unica tranche. A confermarlo è stato Fabrizio Romano su calciomercato.com.