Lautaro Barcellona, i blaugrana intensificano i contatti: c'è una sorpresa

Lautaro Martinez continua ad essere sempre sul taccuino di Bartomeu in vista della prossima stagione. L'argentino piace molto al Barcellona, con quest'ultimo che spera di convincere il presidente Zhang a lasciar andare l'attaccante. Dalla Spagna arriva una nuova indiscrezione: secondo quanto riferito dal quotidiano iberico AS il bomber dell'Inter avrebbe avuto dei contatti con il suo amico e compagno di nazionale Leo Messi. Tra i due c'è molta stima, con "La Pulce" che avrebbe più volte chiesto espressamente alla dirigenza azulgrana l'acquisto di Lautaro nella prossima sessione di mercato.



L'entourage dell'attaccante si mostra fiducioso per la buona riuscita della trattativa, adesso palla ai catalani dopo i numerosi assist dell'agente che non vedrebbe ovviamente di malocchio un approdo in Catalogna. Marotta però non fa sconti: 111 milioni la cifra del via libera, equivalente alla clausola nel contratto dell'ex Racing.



Non solo: dopo la sfida di Champions tra i nerazzurri e il club allenato da Setien, Lautaro ha confessato alla famiglia di essere stato davvero impressionato dalla grandezza del Camp Nou. Il Barça studia la strategia, l'Inter osserva gli sviluppi. E chissà se sarà la chiamata di Messi ad addolcire l'accordo.