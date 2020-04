Lautaro Barcellona, i blaugrana hanno un piano B: la situazione

Continua il pressing asfissiante del Barcellona per strappare Lautaro all'Inter. I catalani hanno già avviato da tempo i contatti con l'entourage del giocatore, coi nerazzurri che recentemente hanno sondato il terreno per alcune contropartite nell'affare. Il club di Bartomeu studia la giusta strategia per aggiudicarsi le prestazioni de "El Toro" in vista della prossima stagione, anche se dalla Spagna parlano di un piano di riserva qualora la trattativa non andasse in porto.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico Mundo Deportivo il Barça starebbe valutando altri profili in modo tale da cautelarsi in caso di no secco da parte di Lautaro e dell'Inter. Il primo nome sulla lista dei papabili è quello di Werner del Lipsia, seguito da Abraham del Chelsea, Isak della Real Sociedad e Osihmen del Lille.



Il Barcellona valuta le alternative, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo e a regalare al tecnico Setien un rinforzo di qualità che possa rendersi utile per provare a competere su tutti i fronti. Intanto Lautaro sarebbe sempre l'identikit perfetto tracciato dalla dirigenza del Camp Nou, ma tutto dipenderà dal giocatore. L'Inter ha inserito una clausola nel contratto dell'attaccante albiceleste (111 milioni) ma gli azulgrana non sembrerebbero intenzionati a coprirla vista l'emergenza Coronavirus che ha letteralmente scombussolato il bilancio della società. Per questo motivo via al toto-nome per l'attacco alla Masia.