Lautaro Barcellona, giorni decisivi. L'Inter attende l'ultima offerta blaugrana

Nonostante il raffreddamento delle ultime settimane, la pista che porta Lautaro Martinez al Barcellona è ancora caldissima. L’argentino è stato individuato dalla dirigenza catalana come il profilo giusto per il dopo Luis Suarez. Le parti sarebbero da diverse settimane in trattativa e ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta.

I nerazzurri pretenderebbero l’intero pagamento della clausola rescissoria, mentre il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche più un sostanziale conguaglio economico. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Sport, la distanza tra le parti sarebbe di soli 20 milioni di euro i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per il suo trasferimento in blaugrana.

Infatti, il 7 luglio scade la clausola da 111 milioni con cui Lautaro Martinez può liberarsi dall’Inter. Anche se, secondo il media spagnolo, si potrà continuare a negoziare sulla clausola fino al 15 luglio. Il Barça avrebbe intenzione di chiudere la trattativa prima che la clausola rescissoria scada e starebbe studiando l’ultima offerta per convincere i nerazzurri.