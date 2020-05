Lautaro Barcellona, dalla Spagna sicuri: cifre e dettagli dell'affare

Dalla Spagna sono sicuri: Lautaro Martinez vestirà la camiseta blaugrana in vista della prossima stagione. Il quotidiano catalano Sport è certo dell'approdo del "Toro" in Catalogna, sottolineando come la dirigenza capitanata da Bartomeu abbia condotta bene l'affare. I contatti sono stati avviati a febbraio, e adesso sarebbero stati accelerati i tempi per mettere nero su bianco ogni singolo dettaglio della trattativa con Marotta e Zhang.



Un ruolo fondamentale l'ha avuto ovviamente il calciatore: Lautaro era molto scettico sul ruolo nel club allenato da Setien, con il mondo Barcellona che però ha rassicurato l'argentino strappando il sì dall'entourage. Sempre stando a quanto riferito dal quotidiano iberico nell'affare dovrebbero entrare due contropartite (ancora non definite) per addolcire ulteriormente l'accordo e per limare la distanza con la dirigenza interista.



Un trasferimento ipotetico ma strategico quello del Barça: Luis Suarez resterebbe comunque il centravanti titolare, ma i catalani intenderebbero cautelarsi assicurandosi le prestazioni dell'ex Racing. Nonostante l'emergenza Coronavirus filtra ottimismo dal Camp Nou, evidenziando anche la volontà da parte di Suning di fare uno strappo alla regola concedendo uno sconto (90 milioni) includendo dei cartellini utili per provare a fare il salto di qualità. Vidal piace ma sarebbe un discorso a parte con le due squadre che torneranno ad aggiornarsi presto per intavolare un discorso legato al futuro del cileno (che non ha mai nascosto il desiderio di riabbracciare Antonio Conte). Dalla Spagna sono fermamente convinti che prima del 30 giugno tutto sarà definito.