Lautaro Barcellona, da una cessione il tesoretto per l’argentino: il piano

Il Barcellona sarebbe pronto a tentare l’assalto decisivo a Lautaro Martinez e starebbe studiando un piano per convincere la dirigenza nerazzurra. L’Inter non sembrerebbe intenzionata a concedere sconti e pretenderebbe il pagamento dell'intera cifra della clausola rescissoria.

La clausola rescissoria dell’argentino è pari a 111 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dai blaugrana che preferirebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per abbassare le richieste nerazzurre. Come riportato da Marca, il colpo Lautaro Martinez potrebbe essere finanziato dalla cessione di Philippe Coutinho. Il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, non sarà riscattato dal club bavarese e tornerà in Catalogna la prossima estate.

Il futuro dell’ex trequartista nerazzurro potrebbe essere in Premier League, infatti sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea e Newcastle. Attenzione specialmente ai magpies, che a breve dovrebbero cambiare proprietà, che sarebbero pronti ad ingaggiare come allenatore Mauricio Pochettino. Il tecnico avrebbe messo in cima alla lista dei desideri il nome di Coutinho e la nuova dirigenza araba sarebbe pronta ad accontentarlo.Il Barça vorrebbe incassare almeno 80 milioni di euro per poi reinvestirli nell’acquisto del numero 10 nerazzurro.