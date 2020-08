Lautaro Barcellona, complicazioni nell'affare :posticipato l'assalto

Lautaro Martinez sembrerebbe essere sempre in orbita Barcellona: i catalani non mollano la presa, forti dell'accordo col giocatore. Adesso però sorgono delle complicazioni sull'affare, con l'assalto che potrebbe essere posticipato al 2021. Le ragioni sono di natura economica e sportiva: gli azulgrana avrebbero già in pugno il "Toro" ma la brusca frenata nella trattativa sarebbe causata anche dal sovraffollamento in casa Barça.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico "Sport" per Bartomeu bisognerà formalizzare prima qualche cessione per poi fiondarsi sul numero dieci nerazzurro. Le parole dell'agente del centravanti ex Racing Beto Yaque trovano quindi risalto nelle principali testate spagnole. Ostacoli legati alla rosa oltre alla formula del trasferimento, con l'Inter che stando sempre a quanto riferito dal giornale catalano chiederebbe 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo.



Tutto quindi rinviato all'anno successivo, a meno che il Barça non riesca a piazzare qualche esubero altrove. Nel frattempo dall'estero rilanciano: i blaugrana hanno già l'accordo col calciatore ma tutto sembrerebbe essere congelato dato l'obiettivo primario della dirigenza del Camp Nou di sfoltire ala rosa oltre ovviamente a trovare una formula giusta che soddisfi entrambe le parti.