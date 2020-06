Lautaro Barcellona, c'è l'intesa per il contratto: quinquennale da 12 milioni

Continua la trattativa tra Barcellona e Inter per portare Lautaro Martinez in Catalogna. L’argentino sarebbe sempre il principale obiettivo di mercato per la prossima stagione è il club catalano starebbe tentando di convincere i nerazzurri ad ottenere uno sconto rispetto alla cifra della clausola rescissoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, i blaugrana avrebbero raggiunto un’intesa sull’ingaggio con l’entourage del giocatore. Lautaro Martinez avrebbe già dato il suo ok per un contratto quinquennale da 12 milioni di euro più bonus a stagione.

Per arrivare a una fumata bianca bisognerà prima trovare l’accordo con l’Inter, che non sembrerebbe disposta a concedere sconti. Il club di Zhang pretenderebbe i 111 milioni di euro della clausola, ma potrebbe accontentarsi di 80 milioni come cifra base più l’inserimento di qualche giocatore. L’attuale offerta del Barcellona sarebbe di 60 milioni di euro più due contropartite tecniche. Secondo il quotidiano spagnolo, Lautaro Martinez starebbe spingendo per la cessione e le parti potrebbero raggiungere a breve un accordo