Lautaro Barcellona, Bartomeu:”Trattativa interrotta. Messi resterà con noi”

Lautaro Martinez sembrerebbe destinato a restare in nerazzurro anche per la prossima stagione. La trattativa tra Inter e Barcellona per il suo eventuale trasferimento in blaugrana si è interrotta. Il Barça non sembrerebbe intenzionato a fare grandi investimenti per il prossimo mercato e avrebbe mollato quasi definitivamente la presa.

A confermarlo è stato Josep Maria Bartomeu, presidente del club catalano, che in un’intervista al quotidiano spagnolo Sport ha fatto chiarezza sul la trattativa per il centravanti argentino. Il patron dei catalani ha anche allontanato le voci sul probabile addio di Lionel Messi. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Il Barça ha parlato con l'Inter di Lautaro per diverse settimane, ma i colloqui sono stati interrotti di comune accordo con l'Inter. La situazione non invita a grandi investimenti. Messi ha sempre detto di voler chiudere la sua esperienza professionale al Barça. Nonostante la scadenza di contratto nel 2021, Leo avrà a disposizione altri tre, quattro anni di calcio ad alto livello. Non ho alcun dubbio che manterrà la sua parola e terminerà la sua carriera al Barcellona".