Lautaro Barcellona, anche Hakimi contribuirà a complicare l'affare

Il futuro approdo a Milano di Achraf Hakimi sta indirettamente raffreddando ulteriormente i dialoghi tra Barcellona ed Inter per Lautaro Martinez. El Toro è uno degli obiettivi principali dei blaugrana, ma la condizione economica non propria rosea del club catalano sta complicando ulteriormente la situazione.

Tale fattore ha visto il Barça "costretto" a tentare di far calare la valutazione da 111 milioni di euro di Lautaro inserendo nell'affare qualche contropartita tecnica. Una delle poche gradite all'Inter era Nelson Semedo, solo che con l'arrivo di Hakimi la pista che conduce al brasiliano verrebbe inevitabilmente abbandonata.

Da Barcellona comunque restano in auge i nomi di Junior Firpo per la corsia sinistra e Arturo Vidal per la mediana. A riferirlo è stata la redazione di Mundo Deportivo.