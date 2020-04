Lautaro Barcellona, affare simile a quello che portò in Spagna Ibrahimovic

Facciamo un tuffo nel passato e catapultiamoci nell'estate del 2009, quando il Barcellona - per ingaggiare Zlatan Ibrahimovic - cedette all'Inter il cartellino di Samuel Eto'o più un conguaglio economico in favore dei nerazzurri.

Un affare che costò ai catalani circa 70 milioni di euro complessivi e che col senno di poi detta ragione proprio ai milanesi. Oggi può riproporsi una circostanza simile, ma questa volta con Lautaro Martinez protagonista.

El Toro per sostituire Luis Suarez resta il preferito del Barcellona, e secondo Mundo Deportivo gli spagnoli avrebbero già la strategia pronta: offrire il cartellino di Arturo Vidal (che tanto piace ad Antonio Conte) più una somma di denaro cash consistente da girare all'Inter.