Lautaro Barcellona, addio Suarez vicino: catalani pronti all'assalto?

Con l'arrivo di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona, in Catalogna si prospettano ulteriori cambi, specialmente in attacco. Il tecnico olandese infatti, avrebbe già fatto sapere a Luis Suarez di non avere intenzione di puntare su di lui.

Secondo la redazione di Mundo Deportivo, lo strappo con il fuoriclasse uruguayano potrebbe essere il fattore decisivo per spingere i dirigenti del club blaugrana a scagliare l'attacco per Lautaro Martinez.

Ovviamente però, il nodo resta legato sulla valutazione del cartellino del 10 interista. Lautaro ha nel proprio contratto con i nerazzurri una clausola rescissoria da 111 milioni di euro esercitabile solo entro la prima settimana di luglio. Pertanto, per ingaggiarlo nella prossima sessione di mercato, sarà necessaria un'offerta almeno di pari valore.