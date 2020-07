Lautaro Barça, trattativa rimandata a fine stagione: filtra ottimismo

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Nonostante la notevole distanza tra domanda e offerta tra le parti, il Barcellona rimane molto ottimista sul buon esito della trattativa per l’attaccante. La clausola del centravanti è in scadenza tra 48 ore e i blaugrana sarebbero pronti a negoziare direttamente con l'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, la volontà del Barça sarebbe quella di aspettare la fine della Serie A per tentare l’assalto decisivo all’argentino. Il Toro sarebbe disposto anche a rinunciare a qualcosa a livello di stipendio al fine di agevolare la chiusura della trattativa tra i club.

Il club catalano ha già un accordo con il giocatore, che avrebbe anche comunicato alla dirigenza interista e ad Antonio Conte la sua decisione di trasferirsi in blaugrana. Stando a quanto riferisce il quotidiano catalano, Lautaro Martinez non si sarebbe ancora esposto in pubblico per non condizionare la stagione nerazzurra ancora in corsa per Europa League e scudetto.

L’ostacolo sarebbe sempre lo stesso, ovvero la valutazione dell’Inter. Il club nerazzurro pretenderebbe infatti i 111 milioni della clausola rescissoria e non sembrerebbe disposto a concedere sconti. Una cifra che al momento non rientrerebbe nei parametri del Barcellona, forte della volontà del giocatore, starebbe cercando di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. L’offerta dei blaugrana, al momento, è di 65 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica.