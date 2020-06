Lautaro Barça, Marotta vuole Firpo nell'affare: valutazione sui 40 milioni

Lautaro-Barcellona: nuovo capitolo della telenovela, col futuro del bomber albiceleste tutto da scrivere. L'Inter non arretra, e decide di non scendere sotto i 111 milioni della clausola rescissoria (quest'ultima troppo elevata per Bartomeu & Co.). Nel frattempo il Barça valuta le possibili contropartite per addolcire l'accordo: piace Junior Firpo, anche se il laterale sinistro sarebbe valutato dagli azulgrana sui 40 milioni. Marotta ha individuato nel dominicano la pedina utile per il mosaico tattico di Conte, anche se l'ad nerazzurro non alza la cifra rimanendo inchiodato sui 20 milioni:



"Il Barcellona, dal canto suo, non vuole pagare i 111 milioni della clausola, ma iper-valuta alcuni giocatori – come Semedo – intorno ai 40 milioni. Marotta, intanto, ha preso la sua decisione: vuole Junior Firpo. Su di lui ha virato l’Inter nelle scorse settimane: il dominicano naturalizzato spagnolo ieri ha disputato 90′ complice la squalifica di Jordi Alba, risultando decisivo nell’azione che ha portato al gol di Ansu Fati. Il Barça continua a valutarlo 35-40 milioni, Marotta non va oltre i 20. Ma ha le idee chiare”. A riportarlo è Calciomercato.com