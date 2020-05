Lautaro Barça, l’affare si complica:”I blaugrana hanno debiti astronomici”

La trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez sembrerebbe sempre più complicata. I nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di concedere sconti e potrebbe lasciarlo partire solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il club catalano vorrebbe inserire nell’affare alcune contropartite tecniche per abbassare le pretese nerazzurre.

Jaume Roures, amministratore di Mediapro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano catalano Sport. L’imprenditore ha parlato della difficile situazione economica del club blaugrana, escludendo così l’acquisto di giocatori importanti per la prossima stagione.

“L’ho già detto tante volte, il Barcellona ha dei debiti astronomici e problemi economici gravissimi. Non ha mezzi per risolverli. Quando si parla di certi acquisti, mi viene da ridere. So che bisogna vendere giornali e fare programmi televisivi, ma non ci sono soldi in cassa, questa è la realtà”.

“In parte è dovuta ai debiti irresponsabili di questi anni, in parte perché il club è entrato in un ciclo di perdite. Sarebbe possibile fare mercato con gli scambi, ma i giocatori del Barça guadagnano tanto e non sarà semplice per i club acquirenti assicurar loro lo stesso ingaggio”.