La Spal guarda in casa Inter: un baby andrà a Ferrara?

La Spal guarda in casa Inter per l'estate e poter regalare una rosa competitiva al suo tecnico Massimo Rastelli per il prossimo anno

Secondo quanto riporta da parte de Il Resto del Carlino, la Spal starebbe pensando già alla prossima stagione in cui vorrà essere protagonista. La società biancazzurra, infatti, starebbe pensando di inserire qualche tassello per la difesa ed il primo nome della lista è quello del nerazzurro Lorenzo Pirola. Il giovane, quando concluderà i play off con la maglia del Monza, tornerà alla base e da lì si deciderà quale sarà il suo futuro.