La Roma saluta Smalling, mentre l'Inter continua a sperare per Sanchez

Brutte notizie per la Roma in vista dell'imminente ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia. Sembra ormai certo infatti che Chris Smalling abbia disputato ieri sera l''ultima partita in maglia giallorossa, non avendo trovato i due club un accordo per il prolungamento del prestito.

A inizio luglio infatti, il Manchester United ha fatto sapere al club capitolino che gli accordi dell'attuale prestito non sarebbero risultati validi anche per la competizione europea. La Roma ha provato a più riprese a trattare con i Red Devils in queste settimane ma con scarsi risultati. Il giocatore dunque non sarà più a disposizione di Fonseca, ma questo non impedisce alla Roma di trovare un accordo in vista della prossima stagione.

Situazione simile anche in casa Inter, con il futuro di Sanchez che è ancora in bilico. In questo caso però, l'Inter sarebbe seriamente intenzionata ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, ragion per cui le trattative con il club inglese proseguono senza sosta per trovare un accordo in tempo utile per l'ex Coppa Uefa.