La prima sorpresa di Conte, un usato sicuro modello Eto'o

Puntuali come un orologio svizzero, anche quest’anno le voci del mercato estivo nerazzurro parlavano all’unisono della partenza scontata di Ivan Perisic. Poi però è arrivato Antonio Conte e la frittata si è girata in un amen. Ne parla oggi il sito della Gazzetta, confermando che il croato potrebbe diventare una della armi a sorpresa del tecnico leccese, una volta recuperata la concentrazione e convinto a diventare protagonista in un nuovo ruolo, quello dell’uomo a tutta fascia.

Secondo la Gazzetta “ Perisic, nella nuova Inter targata Antonio Conte, potrebbe essere davvero l'uomo giusto, "l'usato" di lusso da rivalutare lasciandolo libero di macinare chilometri di campo. ..Perché nel 3-5-2 tanto caro al tecnico leccese, il numero 44 sarebbe il quinto di sinistra. A lui l'allenatore potrebbe assegnare più compiti difensivi, offrendogli anche più possibilità di correre e di sfogare i suoi potenti cavalli. Un ruolo alla Eto'o del Triplete, per intenderci.”

In questa veste, Ivan potrebbe ritrovare tutta l’esplosività fisica di cui dispone, mettendola al servizio delle qualità tecniche certe ma troppo spesso lasciate negli spogliatoi dal diretto interessato.Conte vuole ritrovare “tagli, rincorse, scorribande, cross, conclusioni con entrambi i piedi, ripiegamenti in difesa che lo hanno fatto apprezzare dagli addetti ai lavori di mezzo mondo”, lasciando ai ricordi il Perisic spento e inconcludente degli ultimi due inverni.