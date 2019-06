La Gazzetta conferma: altro colpo in chiusura

Un importante aggiornamento di mercato arriva da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport. Con un primo post pubblicato in giornata Schira svela la presenza di un emissario dell’Inter a Klangenfurt per assistere a Austria-Slovenia per monitorare il laterale destro dell’Herta Berlino Lazaro.

Con un secondo post, il giornalista ha confermato che l’accordo con il ragazzo è già raggiunto sulla base di 5 anni di contratto a 1,5 milioni mentre sono da definire le cifre con l’Herta, che chiede 22 milioni a fronte del’offerta nerazzurra di 17 più bonus. Secondo Schira “a metà strada si può chiudere.”