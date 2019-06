La Gazzetta : blitz riuscito, Agoumè è nerazzurro

Nella giornata di oggi a Milano si sono incontrati gli uomini mercato dell’Inter gli agenti di Lucien Agoumè. Secondo la Gazzetta dello Sport il blitz ha avuto esito positivo, tutti i dettagli sono stati risolti per “il passaggio del giocatore del Sochaux, che arriverà a Milano per una cifra vicina ai 5 milioni di euro”. Marotta aveva nel mirino il capotano dell’Under 17 francese già da tempo. Per il ruolo, la fisicità ed i movimenti, Agoumè ricorda molto il primo Pogba, che arrivò alla Juventus nel 2012 proprio grazie all’opera di Marotta.

Il ragazzo è nato in Camerun ma adesso ha passaporto francese e “quest’anno ha giocato la prima stagione da professionista totalizzando 16 presenze in Ligue 2.” L’Inter si è mossa con grande tempestività, riuscendo ad anticipare la nutrita concorrenza che aspirava al giovane talento, con il Manchester City in prima fila. Con tutta probabilità Agoumè sarà aggregato al ritiro svizzero della prima squadra. Li starà a Conte dare il proprio giudizio sul giocatore e se la sua maturità e le sue caratteristiche gli permetteranno di restare con il gruppo dei grandi.