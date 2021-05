La difesa va blindata: non tramonta la pista Maksimovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta pensando di rinforzare la difesa e avere delle alternative di una certa affidabilità. Ecco perchè un nome buono potrebbe essere quello di Nikola Maksimovic.

Il giocatore è stato in trattativa per il rinnovo con il Napoli, ma le sue richieste hanno interrotto ogni discorso tra il suo entrourage ed il ds dei partenopei, Giuntoli.

Il serbo chiede almeno 500 mila euro in più per rinnovare - attualmente percepisce 1,2 milioni -, cosa che il Napoli non è disposto a concedere. L'Inter osserva per fare il colpo a zero.