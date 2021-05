La creatura Spallettiana: Napoli, occhi su un difensore nerazzurro

Luciano Spalletti è pronto ad iniziare la sua nuova avventura col Napoli. C'è necessità di maggiori interventi sul mercato per soddisfare il tecnico toscano: sugli esterni di difesa c'è stato un contatto con l'agente Pisacane per Danilo D'Ambrosio, campione d'Italia in scadenza di contratto con l'Inter. Sull'ex Torino ci sono gli occhi anche di Roma e Fiorentina.

Piace anche Emerson Palmieri che al Chelsea sta giocando poco. Entrambi sono già stati allenati dal tecnico di Certaldo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.