L'Inter spera di cedere Joao Mario: in quattro sul centrocampista

Una trattativa che sembrava essere destinata ad una conclusione felice e che invece si è arenata di botto, dopo che lo Sporting Lisbona ha iniziato a giocare al ribasso con l'Inter. Joao Mario non passerà alla squadra portoghese in questo mercato, dopo un'annata fantastica in cui è finalmente riuscito ad esprimersi e ad arrivare a trionfare in campionato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, però, ci sono degli altri interessamenti in giro per l'Europa sul giocatore, soprattutto per quanto riguarda quelli provenienti dalla Spagna. Il Villareal ed il Valencia, infatti, avrebbero messo gli occhi su Joao Mario, per un interesse di vecchia data che, a questo punto, potrebbe concretizzarsi con un'offerta ufficiale.

Sul giocatore, però, non solo le due spagnole, ma anche un interesse dalla Francia, da parte del Nizza, e dalla Turchia, con quello del Besiktas, che starebbero riflettendo sul da farsi. Dal canto suo l'Inter vorrebbe vendere il calciatore alle sue condizioni, per evitare di fare una minusvalenza e, quindi, per una cifra di 6 milioni di euro.