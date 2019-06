L'Inter sorride,"18 richieste da club italiani e stranieri" per un giocatore

Dopo aver trascinato la nazionale Under 20 alla finale per il 3 e 4 posto a suon di gol e assist, Andrea Pinamonti è forse il giocatore nerazzurro più richiesto sul mercato. Lo conferma Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, che riporta parole dell'entorurage del classe 2000 nerazzurro.

"Dall’entourage di Pinamonti fanno sapere che sono già arrivate 18 richieste tra club italiani e stranieri! L’Inter lo cederà solo in prestito e lavora al rinnovo del contratto (in scadenza nel 2021). Retroscena: a gennaio il Parma aveva offerto 8 milioni per comprarlo, no di Suning!"