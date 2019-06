L'Inter per Barella pronta a mettere sul piatto una contropartita di lusso

L'Inter è sempre più vicina a Barella. Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla trattativa, raccontando che tra club nerazzurro e giocatore è ormai tutto fatto, grazie soprattutto all'incontro avvenuto tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del giocatore Beltrami.

Resta ora da trovare l'accordo tra società. Giulini è disposto ad accettare contropartite per abbassare la somma cash che l'Inter verserà nelle casse del Cagliari. I nomi finora trapelati erano quelli di Bastoni ed Eder.

Tuttavia, secondo Sky Sport, il presidente del club sardo avrebbe chiesto in cambio Yann Karamoh. Il francese, quest'anno in prestito al Bordeaux, potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa.