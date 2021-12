L'Inter guarda in casa PSG: quattro occasioni low-cost interessanti

L'Inter è pronta per la sessione invernale di mercato.

A partire dai primi giorni del 2022, le società italiane avranno la possibilità di acquisire le prestazioni sportive di altri giocatori (e ovviamente anche di cedere gli esuberi). Inoltre, sarà anche possibile iniziare a gettare le basi per ingaggiare dal prossimo 1 luglio i calciatori che non rinnoveranno i contratto in scadenza con i rispettivi club il prossimo 30 giugno. Tra questi in ottica Inter c'è ovviamente il nome di Andrè Onana, portiere camerunense che ha già comunicato all'Ajax che non rinnoverà il proprio contratto e che sembra ormai destinato ad accasarsi nel capoluogo lombardo.

Dal portale dei colleghi di calciomercato.com però, si apprendono alcuni nomi di proprietà del PSG che potrebbero far gola all'Inter per via dell'eventuale esborso economico irrisorio. Uno di questi è Rafinha, calciatore già noto ai nerazzurri e che nei 6 mesi in cui è stato a Milano, dal gennaio 2018 fino alle fine della stagione, ha fatto più che bene e con un contratto in scadenza nel 2023. Successivamente vi sono i nomi di Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto a giugno 2024 ma con un rapporto con il club parigino ormai ai minimi termini, Thilo Kehrer (il cui contratto scadrà nel giugno 2023) e Leandro Paredes. Quest'ultimo è senza dubbio il profilo che da Parigi attira maggiormente l'attenzione dei vertici del club di Via della Liberazione.

L'ex Roma, il cui contratto scadrà a giugno 2023, è stato sondato dall'AD interista Giuseppe Marotta più volte come potenziale sostituto di Marcelo Brozovic. Il croato non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma anche nel caso in cui l'ex Dinamo Zagabria dovesse rimanere ancora a Milano Marotta per Paredes ci farebbe ugualmente un pensierino.