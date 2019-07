L'Inter è pronta a cedere Icardi alla Juve: valore più che dimezzato

La Repubblica questa mattina ha evidenziato un parallelismo tra le situazioni di Icardi ed Higuain.

Entrambi gli attaccanti argentini vengono da un momento poco felice, e le società dovranno fare i conti con un inevitabile deprezzamento.

Ed il quotidiano non avrebbe dubbi sulla cifra a cui verrà venduto Icardi e sulla sua destinazione. L'argentino infatti potrebbe finire alla Juventus per 40 milioni di euro. Juventus che dovrà a sua volta cedere Higuain per una cifra parimenti irrisoria.

I due giocatori quindi potrebbero partire davanti ad un'offerta pari alla metà del loro valore di circa un anno fa.