L'Inter chiude il primo acquisto dell'era Conte. Domani le visite mediche

L'Inter ha chiuso il primo acquisto dell'era Conte.

In attesa di sviluppi della trattativa per Barella, e in attesa della chiusura definitiva per Sensi, la società nerazzurra si è assicurata Lazaro. A riportarlo è Sky Sport Austria.

Stando all'emittente satellitare il giocatore austriaco potrebbe sostenere domani le visite mediche, dopo che Inter e Hertha Berlino hanno trovato l'accordo sulla base di 22 milioni di euro.