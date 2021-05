L'Inter cerca un portiere: due i nomi nella lista dei dirigenti

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'Inter sarebbe seriamente interessata a prendere un portiere per la prossima stagione che possa prendere il posto di Samir Handanovic.

Lo sloveno, infatti, non darebbe più le garanzie che ha dato in tutta la sua carriera, per questo è il caso di correre ai ripari. I nomi in lizza sono due: il primo è quello di Juan Musso dell'Udinese, su cui, però, ci sarebbe anche la Roma.

Il secondo è quello di Marco Silvestri del Verona che il suo allenatore Juric ha già salutato dicendo: "Gli auguro il meglio perchè se lo merita".