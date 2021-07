L'Inter cerca il post-Hakimi: Marotta cerca lo scambio con la Roma

L'Inter cerca un dopo Hakimi e in queste settimane sono tanti i nomi che si stanno facendo e tante le valutazioni in gioco per dare ad Inzaghi un'alternativa che possa essere credibile in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb, uno dei nomi che più piace è quello di Alessandro Florenzi, tornato alla Roma, ma fuori dai piani della società giallorossa. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10-12 milioni di euro, cifra ad oggi inspendibili dall'Inter.

Ecco, allora, che Marotta vorrebbe giocarsi la carta di uno scambio, e nello specifico con Dalbert, che nell'ultima stagione ha totalizzato 13 presenze con la maglia del Rennes, condite da un assist.