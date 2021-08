L'Inter cerca il dopo Lukaku: soluzione in arrivo dal Sassuolo?

Dopo l’accordo raggiunto tra Inter e Chelsea per la cessione di Romelu Lukaku al squadra londinese, l’Inter sta cercando i profili migliori per poter consegnare a Simone Inzaghi delle alternative valide che possano infoltire la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, al momento sembrano essere in calo le quotazioni che portano all’attaccante della Lazio, Joaquin Correa, per cui Claudio Lotito non vuole fare regali all’Inter dopo la questione Inzaghi.

Pertanto si possono aprire degli spiragli con una società amica come il Sassuolo. Non è un segreto che all’Inter da tempo piaccia l’attaccante dei neroverdi e della Nazionale campione d’Europa, Giacomo Raspadori, ma Giovanni Carnevali vorrebbe tenerlo un’altra stagione in Emilia. Occhio anche al futuro di Gianluca Scamacca, altro attaccante che piace molto in viale della Liberazione.