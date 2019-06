L'Inter blinda Esposito: rispedite al mittente le offerte di Man City e PSG

Niente da fare per Manchester City e PSG per quanto riguarda l'ipotetico acquisto di Sebastiano Esposito. Per il giovane attaccante infatti, il club di Porta Nuova avrebbe respinto molteplici offerte.

Per il classe 2002 dunque l'Inter non vuole sentire ragioni. Prima possibile verrà blindato in modo tale da "scoraggiare" anche club ricchissimi come i parigini e i Citizens. Su Esposito, questa mattina sulle colonne di Tuttosport si legge:

"L’Inter e la famiglia di Esposito hanno già respinto decine di sondaggi, dall’estero (Psg, due volte, e City su tutte) all’Italia (non sarà usato come contropartita in nessun affare): Sebastiano non si tocca e presto, una volta compiuti 17 anni, potrebbe rinnovare il contratto fino al 2022 (per un minorenne il massimo è un triennale)".