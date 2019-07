L'Equipe - Pepé, per l'ivoriano oltre al Napoli c'è anche l'Inter

Ai microfoni di Tuttosport, il Presidente del Lille Gerard Lopez ha confessato che per il proprio gioiello Nicholas Pepé persiste l'interesse di quattro club che avrebbero addirittura avanzato un'offerta da 80 milioni di euro cash.

A svelare l'identità di questi quattro club, ci ha pensato la redazione de L'Equipe che ha fatto sapere che per il classe '96 ci sarebbero Arsenal, Inter, Liverpool e Napoli.

Quest'ultimo club però, sembra essere quello che si è mosso con maggiore concretezza, tanto da convocare direttamente nel ritiro di Dimaro l'entourage di Pepé. La partita dunque è ancora aperta, ma è chiaro che per il momento il giocatore per l'Inter non rappresenta una priorità assoluta.