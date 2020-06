(L'Equipe) Icardi-Psg, stipendio lussuoso grazie a Wanda Nara

Mauro Icardi è ormai un giocatore del Paris Saint-Germain: il centravanti argentino è stato riscattato dal Psg, con quest'ultimo che ha versato nelle casse dell'Inter 50 milioni più 8 di bonus e con l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri da parte di entrambe le società. Il calciatore adesso guadagnerà una cifra succosa con i francesi, merito specialmente di Wanda Nara (moglie/agente dell'attaccante) che sembrerebbe aver fatto leva anche sull'interesse della Juventus prima dell'acquisto a titolo definitivo da parte della dirigenza capitanata da Al-Khelaifi.



Secondo quanto riferito dal quotidiano francese "L'Equipe" Wanda Nara avrebbe rinegoziato con Leonardo (direttore sportivo dei parigini) in modo tale da far aumentare l'ingaggio da 10 a 12 milioni. Il bomber albiceleste, stando sempre alle ultime indiscrezioni provenienti da Parigi, diventerebbe uno dei calciatori più pagati del club transalpino raggiungendo Keylor Navas.



Non solo: Icardi prenderà la maglia numero nove che verrà lasciata libera da Edinson Cavani. L'uruguayano, con ogni probabilità, lascerà la capitale francese. Non si conosce ancora la nuova destinazione del "Matador", ma stando sempre agli ultimi rumours di mercato sembrerebbe esserci l'Inter in pole position. Cavani prepara le valigie, Icardi subentra all'ex Napoli. E lo stipendio di "Maurito" diventa faraonico.