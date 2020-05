(L'Equipe) Attenta Inter, anche il Lione punta Kumbulla

Marash Kumbulla sembrerebbe aver stregato i club del nostro campionato e non. Il centrale del Verona piace molto all'Inter e oltre ai nerazzurri anche la Lazio avrebbe sondato il terreno per un ipotetico trasferimento di mercato in vista di quest'estate. Il calciatore però sarebbe anche nel mirino di un top club francese, con quest'ultimo che si inserirebbe quindi con prepotenza nella corsa allo stopper gialloblu.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "L'Equipe" il Lione di Aulas starebbe pensando al difensore scaligero per la prossima stagione. A comunicare l'indiscrezione è il giornalista Bilel Ghazi, sottolineando anche come la squadra del Parc OL stia valutando altri identikit tracciati. Uno di questi è Gigot dello Spartak Mosca, ma al momento il profilo di Kumbulla sarebbe balzato in cima alla wishlist del club transalpino.



I nerazzurri rimangono comunque alla finestra ma le sirene provenienti dalla Ligue 1 rappresenterebbero un pericolo per Marotta e Ausilio date le caratteristiche molto gradite al tecnico Garcia. Sullo sfondo per il Lione c'è anche Sakho del Crystal Palace, ma ora prenderebbe quota la pista che porterebbe all'italo -albanese esploso in Serie A e allenato da Ivan Juric. Per Kumbulla ci sarebbe quindi una nuova concorrente. Inter avvisata, e per il gioiellino del patron Setti si potrebbe quindi scatenare un'asta senza esclusione di colpi..