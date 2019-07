L'entourage di Mauro Icardi svela: "Contatti con il..."

Si è parlato molto dell'interesse dal Napoli nei confronti di Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto dell'Inter di Antonio Conte. Per chiarire la questione, Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato l'entourage dell'attaccante argentino, domandando se ci fossero, in corso o in passato, contatti con i partenopei.

L'entourage ha risposto: “Per ora siamo fermi. Ultimo contatto? Venti giorni fa c’è stato l’ultimo contatto“.