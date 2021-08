L'Eintracht dice no per Kostic, la Lazio vira su un altro giocatore

La Lazio, dopo il no dell'Eintracht Francoforte per Kostic, cambia obbiettivo di mercato e vira decisa su un altro giocatore che, già la scorsa stagione, ma anche quest'anno, sta facendo davvero molto bene. Si tratta di Mattia Zaccagni, trequartista attualmente di proprietà del Verona che proprio venerdì scorso ha giocato contro l'Inter.

La società biancoceleste, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, sarebbe davvero molto vicina a finalizzare la trattativa e a portare a Formello il giocatore. Un'operazione molto importante che darà un altro elemento molto importante e molto funzionale a Maurizio Sarri che lo potrà adattare benissimo al proprio gioco e ai propri schemi.

Vedremo quando domani arriverà l'ufficialità, ma questo per la Lazio rappresenta davvero un colpo importante che può dare delle alternative sia in organico che di gioco. Maurizio Sarri avrà pure perso Joaquin Correa, ma dalla cessione di un big, sono arrivate diverse operazioni importanti per puntare ad alti traguardi.