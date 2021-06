L’Atletico sogna Lautaro Martinez: servono almeno 90 milioni

I giornali spagnoli non hanno dubbi: l'Atletico Madrid vuole Lautaro Martinez. L’Inter valuta il suo gioiello 90/100 milioni di euro. Per questo motivo, al momento, non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale. Si sussurra, infatti, che la squadra di Diego Pablo Simeone, se mai dovesse affondare il colpo, starebbe pensando oltre alla parte ‘in contanti’ anche l’inserimento di una ‘pedina di spessore’.

Lautaro, durante l’ultima stagione, ha segnato 19 reti: 17 in serie A, una in Champions League e una in Coppa Italia. E ancora: 11 assist. La sua con l’Inter inizia nei primi mesi del 2018 con il blitz, in Argentina, di Piero Ausilio e la trattativa chiusa con il Racing Club de Avellaneda grazie anche a Javier Zanetti e Diego Alberto Milito. In quei giorni l'Inter supera la concorrenza di Real Madrid e Atletico Madrid. Lautaro arriva, dunque, a Milano per circa 25 milioni di euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2023 con una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Al 30 giugno 2020 (si deve togliere un altro anno di ammortamento, ndr) il gioiello pesa a bilancio 17.413.538 milioni di euro. In caso di cessione, porterebbe una grande plusvalenza.

Come ribadito oggi, lunedì 7 giugno, su Twitter da Fabrizio Biasin e come poi riportato in serata da Luca Marchetti di Sky Sport, l'Inter non ha fretta di vendere. Un esempio? Per Hakimi c'è un'offerta di 60 milioni del Psg, ma non è ritenuta sufficiente. Ne servono almeno ottanta.

Insomma: l’Inter continua ad avere il coltello dalla parte del manico. Chi vuole i ‘gioielli’ della squadra campione d’Italia dovrà sborsare tanti, ma proprio tanti soldi.