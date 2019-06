L'Agente svela su Instagram di essere in viaggio per Milano. Oggi si chiude per il giocatore

L'agente di Agoumé ha postato su Instagram una storia in cui svela di essere in viaggio verso Milano per chiudere la trattativa con l'Inter

Agoumé sarà il primo rinforzo per l'Inter di Antonio Conte. Il centrocampista francese, che si aggregherà alla prima squadra per il ritiro, per poi unirsi con ogni probabilità alla Primavera, è ormai un giocatore nerazzurro. L'indizio decisivo arriva direttamente dal suo agente, che attraverso una storia di Instagram ha svelato di essere in viaggio per Milano. Ci siamo, l'agente di #Agoume è in arrivo a #Malpensa@vivoperlinter#Inter #MercatoInter pic.twitter.com/XD4HAKpRrY — LucaLeoni1 (@luca_leoni1) 12 giugno 2019