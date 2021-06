L'ag. Wijnaldum conferma la nostra esclusiva: "Inter prima a interessarsi a lui"

All'interno del suo podcast 'Here we go', Fabrizio Romano ha intervistato l'agente del centrocampista olandese Wijnaldum, Humphry Nijman, che ha svelato un retroscena di mercato che InterDipendenza aveva riportato alcune settimane fa.

Ecco le sue parole: "I nerazzurri sono stati i primi ad interessarsi al giocatore. Già da gennaio l’Inter ho mostrato interesse tramite il direttore sportivo Piero Ausilio, che ha fatto un’offerta al giocatore. Poi, però, a causa dei problemi finanziari legati alla Cina, l'Inter non ha potuto proseguire la trattativa".

Il giocatore, dunque, è stato molto vicino all'Inter come riportato da noi in esclusiva. I problemi dalla Cina, però, hanno fermato tutto e il PSG ha dato la zampata finale alla trattativa.