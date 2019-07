L'acquisto che non ti aspetti. Il nerazzurro dato per partente dichiara di voler restare

"Acquisto" inaspettato per l'Inter di Conte, che potrà fare affidamento, con ogni probabilità su Joao Miranda, dato come partante certo, ma che invece potrebbe restare.

Le sue parole, al termine della gara tra Brasile e Argentina, lasciano intendere chiaramente la sua volontà di restare.

"Molti parlano di me senza conoscere la mia volontà. Ora sono concentrato sulla finale di Coppa America, poi parlerò con la dirigenza per capire se vogliono trattenermi. Mi piacerebbe restare, la squadra sta crescendo e mi piacerebbe far parte di un'Inter vittoriosa".